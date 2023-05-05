Як над Києвом Bayraktar збивали: хронологія подій

Збиття безпілотника над Києвом увечері 4 травня неабияк наполохало жителів і гостей столиці.

Та найбільше згодом українців вразило, що вони стали свідками того, як протиповітряна оборона знешкоджувала не ворожий БпЛА, а український Bayraktar.

Як з’ясувалося, ліквідувати українську “пташку” довелося, тому що дрон під час роботи втратив керування.

Факти ICTV відтворили хронологію збиття безпілотника увечері 4 травня.

Що відбувалось у Києві ввечері 4 травня

Спершу о 19:42 повітряну тривогу оголосили в Київській області, а о 20:00 сирени спрацювали і в столиці.

Місцеві Telegram-канали припускали, що в небі – невідомі повітряні об’єкти, ймовірно, безпілотники.

О 20:17 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.

А люди, які під час повітряної тривоги не встигли перейти до укриття, стали свідками ліквідації безпілотника.

Мережу відразу заполонили кадри очевидців.

Unidentified drone downed near Maiden in Kyiv. Possibly a Russian Korsar. pic.twitter.com/cmpvih9FJO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2023

За 15 хвилин небезпека з повітря минула, тож відразу після цього почали надходити перші офіційні повідомлення.

У КМВА заявили, що під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат.

Силами та засобами ППО об’єкт був збитий.

Інформації щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури на той час не було.

Відразу після цього міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи та пожежу в Солом’янському районі столиці через імовірне падіння уламків БпЛА.

Вогонь охопив 50 кв. м на першому поверсі чотириповерхової будівлі торговельного центру.

За годину пожежу рятувальники приборкали.

Унаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 кв. м. Тримальні конструкції не пошкоджено.

Сталося займання після падіння уламків БпЛА і на невеликій площі території в Печерському районі столиці. Будівлі залишились неушкодженими. Люди вціліли.

Реакція Повітряних сил ЗСУ

Уже об 23:00 в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що безпілотник, збиття якого бачили люди, це український Bayraktar TB2, який близько 20:00 4 травня під час планового польоту в Київській області втратив керування.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА в небі столиці могло спричини небажані наслідки, було вирішено застосувати розрахунки мобільних вогневих груп для його знищення.

– Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно, йдеться про технічну несправність, причини якої встановлюються. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв і постраждалих немає, – заспокоїли українців у Повітряних силах.

Уранці 5 травня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону Єдині новини підтвердив, що Bayraktar TB2, через втрату керування якого довелось оголосити повітряну тривогу в Києві, був єдиним БпЛА у повітряному просторі столиці ввечері 4 травня.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що уявлення про повітряні цілі під час споглядання з землі є оманливим.

– Візуально людям могло здаватися, що безпілотник нібито летів над їхніми будинками, а насправді БпЛА міг бути на відстані понад 5 км. Навіть із перших днів збивання Shahed здавалось, що він летить поруч. Але по ньому стріляли, а влучити ніхто не міг, тому що не було розуміння ситуації, – пояснює Юрій Ігнат.

За його словами, інших варіантів, ніж знешкодити український безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування, не було.

Наразі фахівці з’ясовують, із якої причини сталася втрата керування БпЛА.

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