Жданов объяснил, почему Россия каждый день стала обстреливать Украину
Россия участила атаки дронами и ракетами, так как пытается любой ценой заморозить войну в Украине.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
— С военной точки зрения, когда сбивается порядка 80-90% выпущенных ракет, то обоснованность или целесообразность этих ракетных ударов сводится к нулю. Они бесполезны. Тем не менее, видите, Российская Федерация в этом плане абсолютно предсказуемая, они будут бить в надежде, что хоть одна ракета прорвется через наше ПВО. То же самое и с Shahed, — отметил он.
Военный эксперт предположил, что ежедневные удары связаны с тем, что в РФ накаляется ситуация:
— Ситуация настолько накаляется в плане стабильности в самой Российской Федерации, что они готовы каждый день наносить ракетные удары или удары дронами по нашей территории. Они не могут успокоиться, они “на нервах”, ожидают контрнаступление ВСУ, у них с этим огромные проблемы. Россияне пытаются любой ценой заморозить конфликт.