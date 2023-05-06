Жданов объяснил, почему Россия каждый день стала обстреливать Украину

Россия участила атаки дронами и ракетами, так как пытается любой ценой заморозить войну в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

— С военной точки зрения, когда сбивается порядка 80-90% выпущенных ракет, то обоснованность или целесообразность этих ракетных ударов сводится к нулю. Они бесполезны. Тем не менее, видите, Российская Федерация в этом плане абсолютно предсказуемая, они будут бить в надежде, что хоть одна ракета прорвется через наше ПВО. То же самое и с Shahed, — отметил он.

Военный эксперт предположил, что ежедневные удары связаны с тем, что в РФ накаляется ситуация:

— Ситуация настолько накаляется в плане стабильности в самой Российской Федерации, что они готовы каждый день наносить ракетные удары или удары дронами по нашей территории. Они не могут успокоиться, они “на нервах”, ожидают контрнаступление ВСУ, у них с этим огромные проблемы. Россияне пытаются любой ценой заморозить конфликт.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.