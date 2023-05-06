Жданов пояснив, чому Росія щодня почала обстрілювати Україну

Росія збільшила кількість атак дронами та ракетами, оскільки намагається за всяку ціну заморозити війну в Україні.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

– З військової точки зору, коли збивається близько 80-90% випущених ракет, то обґрунтованість чи доцільність цих ракетних ударів зводиться до нуля. Вони марні. Тим не менш, бачите, Російська Федерація у цьому плані абсолютно передбачувана, вони будуть бити у надії, що хоч одна ракета прорветься через наше ППО. Те саме і з Shahed, – зазначив він.

Військовий експерт припустив, що щоденні удари пов’язані з тим, що в РФ загострюється ситуація:

– Ситуація настільки загострюється у плані стабільності в самій Російській Федерації, що вони готові щодня завдавати ракетних ударів або удари дронами по нашій території. Вони не можуть заспокоїтися, вони “на нервах”, чекають на контрнаступ ЗСУ, у них з цим величезні проблеми. Росіяни намагаються за будь-яку ціну заморозити конфлікт.

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