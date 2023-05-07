Будет только один шанс. Президент Чехии предостерег украинское руководство от поспешного контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел (награжденный генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО)предостерег украинское руководство от принятия поспешных решений по контрнаступлению и сказал, что у Киева больше нет элемента неожиданности, который привел к успехам на Харьковском и Херсонском направлении в прошлом году.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением.

– Очевидно, у них все еще есть ощущение, что они не имеют всего необходимого для успешного начала операции, – сказал президент Чехии.

Павел отметил, что во время встреч на прошлой неделе призвал Шмыгаля не “подталкивать Зеленского к более быстрому темпу до того, как Украина будет полностью готова”.

По его словам, Украина неизбежно столкнется с “ужасными потерями”, независимо от численности своих сил, и она не может позволить себе провалить наступление.

– Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным, – подчеркнул чешский президент.

Напомним, 28 апреля в Киев с официальным визитом прибыли президенты Чехии и Словакии. Они посетили Бучу и провели переговоры с Владимиром Зеленским.

Источник : The Guardian

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