Буде лише один шанс. Президент Чехії застеріг українське керівництво від поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел (нагороджений генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО) застеріг українське керівництво від ухвалення поспішних рішень щодо контрнаступу та сказав, що у Києва більше немає елемента несподіванки, що призвів до успіхів на Харківському та Херсонському напрямку минуло року.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, під час нещодавніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павел сказав, що Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб їхні країни озброїли по одній українській механізованій бригаді перед довгоочікуваним контрнаступом.

– Очевидно, у них все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції, – сказав президент Чехії.

Павел зазначив, що під час зустрічей минулого тижня закликав Шмигаля не “підштовхувати Зеленського до більш швидкого темпу до того, як Україна буде повністю готова”.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з “жахливими втратами”, незалежно від чисельності своїх сил, і вона не може дозволити собі провалити наступ.

– Бо це надзвичайно складно з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним, – наголосив чеський президент.

Нагадаємо, 28 квітня до Києва з офіційним візитом прибули президенти Чехії та Словаччини. Вони відвідали Бучу та провели переговори з Володимиром Зеленським.

Джерело : The Guardian

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