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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Х-22 и управляемые авиабомбы. РФ все больше применяет советское вооружение – Игнат

Повітряні сили, Українські літаки
Фото: Генштаб ВСУ

Россия все чаще применяет ракеты, которые у нее остались еще с советских времен, и все меньше использует высокоточное новейшее вооружение.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что накануне оккупанты атаковали Украину беспилотниками, а также ракетами и управляемыми авиационными бомбами, которые выпустили с самолетов.

– Прошлая ночь больше ознаменовалась мощной атакой самолетов дальней авиации Ту-22 м3. Два из них было с аэродрома Энгельс, пять из Шайковки, именно там базируются эти бомбардировщики. Запускали они по территории Украины ракеты Х-22, мы знаем насколько это мощная насколько это террористическая, без преувеличения ракета. Из семи этих бомбардировщиков было выпущено шесть таких ракет, целей своих они не достигли, но мы знаем насколько они опасны, потому что допустимая погрешность у них до 600 метров, – сказал Игнат.

Напомним, В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили информацию, о том что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал. Впрочем российская армия слишком рано узнала об этом.

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ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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