Х-22 та керовані авіабомби. РФ все частіше застосовує радянське озброєння – Ігнат

Росія все частіше застосовує ракети, які в неї залишилися ще з радянських часів, і все менше використовує високоточне новітнє озброєння.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що напередодні окупанти атакували Україну безпілотниками, а також ракетами та керованими авіаційними бомбами, які випустили з літаків.

– Минула ніч більше ознаменувалася потужною атакою літаків дальньої авіації Ту-22 м3. Два з них було з аеродрому Енгельс, пʼять — з Шайковки, саме там базуються ці бомбардувальники. Запускали вони по території України ракети Х-22, ми знаємо наскільки це потужна і терористична, без перебільшення, ракета. Із семи цих бомбардувальників було випущено шість таких ракет, цілей своїх вони не досягли, але ми знаємо, наскільки вони небезпечні, бо допустима похибка у них до 600 м, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у Повітряних силах Збройних сил України підтвердили інформацію, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал.

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