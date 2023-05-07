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Может привести к разочарованию. Ожидания от контрнаступления Украины переоценены в мире — Резников

танк ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские власти опасаются, что результат контрнаступления Сил обороны может не оправдать мировых ожиданий.

Об этом пишет The Washington Post.

— Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей … ждут чего-то огромного, — сказал министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что это может привести к “эмоциональному разочарованию”.

Издание отмечает, что запланированное контрнаступление может ознаменовать наиболее важную фазу войны, поскольку Украина стремится отвоевать значительную территорию и доказать, что она достойна дальнейшей поддержки.

— Подготовка к наступлению, детали которого остаются в тайне, поставила перед украинскими чиновниками сложный вопрос: хватит ли этого для того, чтобы произвести впечатление на Украину? Какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?, — говорится в материале.

WP добавляет, что существуют опасения относительно того, что в случае неудачи, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением требований переговоров с Москвой. Такие переговоры почти наверняка будут включать сдачу украинской суверенной территории.

— Я верю, что чем больше побед у нас будет на поле боя, тем больше людей будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

WP пишет, что давление на Украину частично обусловлено прошлыми победами на поле боя — отражением попытки России захватить Киев, вытеснением оккупантов во время неожиданных атак в Харьковской и Херсонской областях.

— Мы вдохновляли, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов, — добавил Резников.

Он отметил, что, учитывая опыт, союзники Украины теперь имеют “общие ожидания, что ВСУ снова достигнут успеха”.

По словам главы Минобороны, западные партнеры сказали ему, что им нужен “следующий пример успеха, чтобы показать его своим людям”.

— Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?, — подчеркнул он.

Ранее в Washington Post спрогнозировали вероятные сценарии украинского контрнаступления.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, ВСУ, Россия
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