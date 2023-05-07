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Може призвести до розчарування. Очікування від контрнаступу України переоцінені у світі – Резніков

танк ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська влада побоюється, що результат контрнаступу Сил оборони може не виправдати очікувань світу.

Про це пише The Washington Post.

– Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей … чекають чогось величезного, – сказав міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що це може призвести до “емоційного розчарування”.

Видання відзначає, що запланований контрнаступ може ознаменувати найбільш важливу фазу війни, оскільки Україна прагне відвоювати значну територію і довести, що вона гідна подальшої підтримки.

– Підготовка до наступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила перед українськими посадовцями складне питання: чи вистачить цього для того, щоб справити враження на Україну? Який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон? – йдеться у матеріалі.

WP додає, що існують побоювання щодо того, що у разі невдачі Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском вимог переговорів з Москвою. Такі переговори майже напевно міститимуть здавання української суверенної території.

– Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги, – сказав президент України Володимир Зеленський.

WP пише, що тиск на Україну частково зумовлений минулими перемогами на полі бою – відбиттям спроби Росії захопити Київ, витісненням окупантів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

– Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин, — додав Резніков.

Він наголосив, що, зважаючи на досвід, союзники України тепер мають “спільні очікування, що ЗСУ знову досягнуть успіху”.

За словами глави Міноборони, західні партнери сказали йому, що їм потрібен “наступний приклад успіху, щоб показати його своїм людям”.

– Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів? – підкреслив він.

Раніше у Washington Post спрогнозували ймовірні сценарії українського контрнаступу.

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Джерело: The Washington Post
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