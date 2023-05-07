Оккупанты эвакуируют представителей “власти” из Запорожской области и массово грабят украинцев — Генштаб
Российские оккупанты продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.
Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финучреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
— В Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и “народной милиции” вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили, — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев