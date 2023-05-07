Оккупанты эвакуируют представителей “власти” из Запорожской области и массово грабят украинцев — Генштаб

Российские оккупанты продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финучреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

— В Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и “народной милиции” вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.

Источник : Генштаб ВСУ

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