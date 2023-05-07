Окупанти евакуюють представників “влади” із Запорізької області та масово грабують українців – Генштаб

Російські окупанти продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Так, у Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінустанов на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– У Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та “народної міліції” разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що за добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.