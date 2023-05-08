Меч гуннов и античные монеты. У экс-нардепа Горбатова нашли еще одну коллекцию украинских артефактов

У бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который финансировал российских оккупантов, нашли еще одну коллекцию древних украинских артефактов.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Указано, что во время новых обысков в начале мая, у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок.

Так, было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

— В частности, изъят меч гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами. Также найдены доспехи XVI-XIX веков, среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья, — говорится в сообщении.

Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила ХI-XII веков, античные и скифские древности, иконы, холодное оружие XIV-XIX веков, Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и тому подобное.

Ценные находки переданы на хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебной искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

Обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

В июне этого года ГБР сообщило, что разоблачило Валерия Горбатова на финансировании террористического формирования “ДНР”. По данным следствия, он имеет отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики на временно оккупированных территориях Донбасса, а также к ООО Благотворительный Союз.

Эти предприятия платили налоги террористическим формированиям на Донбассе.

Кроме того, следствие располагает данными, что Горбатов присвоил культурное наследие Украины, похищенное из крымских музеев, а впоследствии приобретенное у “черных археологов”. Во время обыска в одном из офисных помещений Киева, которое принадлежит бывшему нардепу, правоохранители обнаружили более 6 тыс. единиц культурных и исторических ценностей на несколько миллионов долларов. Некоторые из них были спрятаны в “тайных комнатах”.

Ранее отмечалось, что бывший нардеп сбежал из Киева на временно оккупированные территории накануне полномасштабного вторжения РФ.

Источник : ГБР

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