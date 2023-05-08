Меч гунів та античні монети. У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію українських артефактів

У колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який фінансував російських окупантів, знайшли ще одну колекцію стародавніх українських артефактів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначено, що під час нових обшуків на початку травня, у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.

Так, було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

– Зокрема, вилучений меч гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки XVI-XIX ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя, – йдеться у повідомленні.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла ХI-XII ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю XIV-XIX ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Цінні знахідки передано на зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості.

Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

У червні цього року ДБР повідомило, що викрило Валерія Горбатова на фінансуванні терористичного формування “ДНР”. За даними слідства, він має стосунок до діяльності Горлівської паперової фабрики на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також до ТОВ Благодійний Союз.

Ці підприємства сплачували податки терористичним формуванням на Донбасі.

Крім того, слідство має дані, що Горбатов привласнив культурну спадщину України, викрадену з кримських музеїв, а згодом придбану в “чорних археологів”. Під час обшуку в одному з офісних приміщень Києва, яке належить колишньому нардепу, правоохоронці виявили понад 6 тис. одиниць культурних та історичних цінностей на декілька мільйонів доларів. Деякі з них були заховані в “таємних кімнатах”.

Раніше зазначалось, що колишній нардеп втік із Києва на тимчасово окуповані території напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело : ДБР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.