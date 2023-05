Президентка Єврокомісії приїде до Києва 9 травня: що відомо про візит

У вівторок, 9 травня, до України прибуде з офіційним візитом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це поінформував на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із українським лідером Володимиром Зеленським.

Речник звернув увагу, що візит відбудеться в символічну дату – 9 травня, коли в Євросоюзі відзначається День Європи.

За словами Мамера, в цьому контексті ЄС вітає ініціативу президента України Володимира Зеленського, згідно з якою Україна тепер також відзначатиме День Європи 9 травня.

– Ми тепло вітаємо оголошення президента Зеленського, що 9 травня з цього часу буде також святкуватись як День Європи в Україні, – заявив він.

