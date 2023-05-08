Президентка Єврокомісії приїде до Києва 9 травня: що відомо про візит

У вівторок, 9 травня, до України прибуде з офіційним візитом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це поінформував на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із українським лідером Володимиром Зеленським.

– Завтра президентка прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС, – зазначив він.

Речник звернув увагу, що візит відбудеться в символічну дату – 9 травня, коли в Євросоюзі відзначається День Європи.

За словами Мамера, в цьому контексті ЄС вітає ініціативу президента України Володимира Зеленського, згідно з якою Україна тепер також відзначатиме День Європи 9 травня.

– Ми тепло вітаємо оголошення президента Зеленського, що 9 травня з цього часу буде також святкуватись як День Європи в Україні, – заявив він.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv ???????? where she will meet President @ZelenskyyUa. She will reaffirm the EU’s unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I — European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023

Як відомо, Володимир Зеленський подав законопроєкт до Верховної Ради для святкування 8 травня як Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крім того, президент підписав указ, згідно з яким в Україні з’явилося нове свято 9 травня –День Європи. В цей день українці вшановуватимуть історичну єдність усіх європейців, “які знищили нацизм і переможуть рашизм”.

Джерело : Єврокомісія

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