Взрывы четко над Киевом: эксперт объяснил, как Patriot сбил российскую ракету Кинжал

Зенитный ракетный комплекс Patriot сбил российскую гиперзвуковую аэробалистическую ракету Кинжал в небе над Киевской областью, получив данные со спутника о траектории ее движения.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Отвечая на вопрос, как система Patriot сумела сбить Кинжал, которому якобы “аналогов нет”, эксперт отметил, что этой российской ракете “до легендарности далеко”.

– До легендарности ей далеко. Это такая обычная оперативно-тактическая ракета. Для россиян это “аналогов нет”, особенно если правильно переносы расставить, — заявил Романенко.

Он объяснил, что хоть комплексы Patriot и разработаны в 1980-х годах, но их постоянно усовершенствуют. Украина получила усовершенствованную версию Patriot PAC-3.

Романенко рассказал, что современные системы Patriot имеют принцип сбивания ракет через уничтожение прямым попаданием.

– В системах Patriot, потратив миллиарды долларов, разработали технологию, когда на огромной скорости, а скорость встречи достигает 8 тыс. км/ч, это где-то 2,5 км/с, ракета попадает в ракету, – рассказал эксперт.

Романенко уточнил, что для работы Patriot важно заблаговременно получить со спутника данные о траектории движения вражеской ракеты. Для сбивания такой цели используются более тонкие и скоростные ракеты Patriot.

Эти системы ПВО поражают вражескую ракету на расстоянии до 25 км.

– Поэтому мы четко над Киевом слышали взрывы… У Patriot очень мощный радар с фазированной антенной решеткой, с очень мощным сигналом. Стандартная процедура такова: спутник увидел старт ракеты, передает ее предыдущие координаты и траекторию, и Patriot разворачивается. Поскольку Patriot – это система, которая не работает на 360 градусов, она работает секторно. И вот Patriot готовят к прилету ракеты в этом секторе, – объяснил Валерий Романенко, добавив, что эти системы ПВО дают высокую эффективность поражения.

Комментируя нежелание Воздушных сил ВСУ сразу подтверждать факт уничтожения российского Кинжала, эксперт заявил, что информационная тишина дала бы возможность сбить больше вражеских ракет.

– Да, мы сбили один Кинжал, а так бы мы сбили еще 4-5 Кинжалов, и может еще что-то. Враг уже знает, что мы способны сбивать. Засада в другой раз уже не сработает, — заявил эксперт.

Романенко также отметил, что властям РФ нужно показать своему населению хоть какой-то результат до “сакральной” для них даты – 9 мая. Именно с этим связаны массированные запуски дронов-камикадзе по Киеву. И именно поэтому, вероятно, оккупанты применили на днях Кинжал.

– Россиянам нужен результат до 9 мая – любой. Они использовали Кинжал, хотели иметь результат. Я так считаю, что это был “ответ” за их провокацию “удара по Кремлю”… Им нужен результат, например, удар по Киеву. Они о чем-то должны рапортовать 9 мая, – рассказал авиационный эксперт.

В этом контексте он отметил работу украинской ПВО. По словам Романенко, ее эффективность с лета прошлого года не спускалась ниже 80%, если говорить об уничтожении российских ракет. А по дронам результат достигал от 95% до 100%.

На днях появилась информация, что украинские военные 4 мая впервые успешно перехватили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету Кинжал с помощью комплекса Patriot.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили эту информацию 6 мая. Однако спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат подчеркивал, что российская армия слишком рано узнала об этом. Он также сообщил, что Украине нужно гораздо больше систем Patriot, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и атомной энергетики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.