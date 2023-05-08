Ночью украинские защитники уничтожили все 35 “шахедов”, которые атаковали Украину

Ночью во время масштабной воздушной тревоги наши защитники уничтожили 35 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В целом враг выпустил по Украине 35 дронов — все беспилотники уничтожены силами нашей противовоздушной обороны.

Напомним, что этой ночью в Черниговской области во время воздушной атаки были слышны взрывы. Неспокойно было и в Житомирской области — тоже раздавались взрывы.

Вечером 7 мая российский враг атаковал Одесскую область ракетами Х-22. Есть попадание в один из складов продовольственной компании, там вспыхнул пожар. Также атакована рекреационная зона. Предварительно, пострадавших нет.

Источник : Генштаб ВСУ

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