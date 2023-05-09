Энергоатом объявил о ремонте на АЭС: как это отразится на потребителях
Потребители не должны ощутить влияние ремонтных работ на АЭС, анонсированных Энергоатомом.
Известно, что планируется перезагрузка энергоблоков АЭС свежим ядерным топливом и проведение плановых ремонтных работ для обеспечения эффективной эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.
– Соответствующий график составлен экспертами Энергоатома и синхронизирован с Министерством энергетики Украины и другими генерирующими компаниями таким образом, чтобы потребители не ощутили на себе влияние ремонтной кампании, – сообщает пресс-служба компании в Telegram.
Кроме того, нехватку электроэнергии от выработки энергоблоков будут компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за границы.
— Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, поэтому прохождение ремонтной кампании, хотя и крайне непростой, состоится с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев, — добавили в компании.
В Энергоатоме подчеркнули, что во время пройденного осенне-зимнего периода атомная генерация обеспечила около 55% (в отдельные дни этот показатель достигал 65%) от общего потребления электроэнергии в Украине.
— И этого удалось добиться, несмотря на временную оккупацию крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской. До ее захвата ЗАЭС генерировала 40% атомной энергии в Украине и более пятой части всех потребностей государства в электроэнергии.
Учитывая это, в зимний период каждый из энергоблоков, за исключением ЗАЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности, – резюмировали в компании.
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