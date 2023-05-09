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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Енергоатом оголосив про ремонт на АЕС: як це позначиться на споживачах

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Споживачі не повинні відчути вплив ремонтних робіт на АЕС, які були анонсовані Енергоатомом.

Відомо, що планується перезавантаження енергоблоків АЕС свіжим ядерним паливом і проведення планових ремонтних робіт для забезпечення ефективної експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

– Відповідний графік складено експертами Енергоатома й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії, – повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Крім того, нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків будуть компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

– Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців, – додали у компанії.

В Енергоатомі підкреслили, що під час пройденого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечила близько 55% (в окремі дні цей показник сягав 65%) від загального споживання електроенергії в Україні.

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– І цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п’яту частину всіх потреб держави в електроенергії.

Враховуючи це, в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності, – резюмували в компанії.

АЕС, відключення світла, електроенергія, Енергоатом
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