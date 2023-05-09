Енергоатом оголосив про ремонт на АЕС: як це позначиться на споживачах
Споживачі не повинні відчути вплив ремонтних робіт на АЕС, які були анонсовані Енергоатомом.
Відомо, що планується перезавантаження енергоблоків АЕС свіжим ядерним паливом і проведення планових ремонтних робіт для забезпечення ефективної експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.
– Відповідний графік складено експертами Енергоатома й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії, – повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
Крім того, нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків будуть компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.
– Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців, – додали у компанії.
В Енергоатомі підкреслили, що під час пройденого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечила близько 55% (в окремі дні цей показник сягав 65%) від загального споживання електроенергії в Україні.
– І цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п’яту частину всіх потреб держави в електроенергії.
Враховуючи це, в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності, – резюмували в компанії.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников