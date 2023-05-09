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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Готували теракти проти командування ЗСУ: на Запоріжжі затримали агентів ФСБ

Затримання агентів РФ у Запоріжжі
Фото: СБУ

У Запорізькій області затримано агентів РФ, котрі готували теракти проти командування Збройних сил України та спецпризначенців СБУ.

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

Багатоетапну спецоперацію, під час якої вдалося нейтралізувати агентурну мережу ФСБ РФ, провели контррозвідники СБУ.

До складу мережі входили колишній військовий та особистий водій місцевого високопосадовця. Ексвійськовий, мешканець Запоріжжя, був керівником агентурної групи.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни він зв’язався зі своїм братом, який мешкає в Санкт-Петербурзі, та попросив “організувати контакт” із ФСБ РФ. Невдовзі кадровий співробітник російської спецслужби вийшов на нього в приватній переписці та поставив завдання.

Для їх виконання зловмисник залучив знайомого – водія очільника однієї з райадміністрацій Запоріжжя.

– За вказівкою ФСБ водій “в темну” використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі, – уточнили в СБУ.

Слідство встановило, що російські агенти займалися підготовкою терактів проти командирів Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території області та беруть участь у виконанні бойових завдань на півдні. Для цього зловмисники збирали “погодинні” дані про місця базування та переміщення захисників.

Інформацію російські агенти передавали ФСБ через закритий чат у месенджері Telegram у вигляді геолокацій, текстових повідомлень та медіафайлів.

– За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами. Крім того, загарбники розглядали “варіант” фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони, – зазначили в СБУ.

Для підготовки терактів зловмисники отримали від російських “кураторів” $4 тис. “авансу”.

Окрім цього, агенти РФ “наводили” повітряні удари окупантів на мости та залізничні переїзди в області. Паралельно вони намагалися знайти “однодумців” для вербування до агентурної групи.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження та вчасно затримали зловмисників. Під час обшуків у них виявили автомат Калашникова АК-47, до 1 тис. боєприпасів, бойові та димові гранати.

Обом російським агентам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Суд відправив їх під арешт. Розслідування триває.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, ЗСУ, СБУ, Теракти
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