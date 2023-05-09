Окупанти “евакуюють” із Запоріжжя дітей разом із батьками до Бердянська – Генштаб
Росіяни почали вивозити з Запорізької області українських дітей разом із батьками, а також освітян та держслужбовців.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 9 травня.
– 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська, – йдеться у повідомленні.
Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу, повідомили у Генштабі.
Військові повідомили, що протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
– Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих атак зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Щодо лінії фронту, то окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников