Окупанти “евакуюють” із Запоріжжя дітей разом із батьками до Бердянська – Генштаб

Росіяни почали вивозити з Запорізької області українських дітей разом із батьками, а також освітян та держслужбовців.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 9 травня.

– 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська, – йдеться у повідомленні.

Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу, повідомили у Генштабі.

Військові повідомили, що протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Щодо лінії фронту, то окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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