Праздник лжи Кремля: как изменилось отношение украинцев ко Дню победы 9 мая

Полномасштабное вторжение российских войск кардинально изменило отношение украинцев ко Дню победы 9 мая.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, лишь 13% граждан поддерживают празднование этой даты.

— В 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения, по популярности День победы уступал лишь Новому году, Рождеству и Пасхе. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А в 2023-м осталось только 13% сторонников этого праздника, меньше сторонников только у Дня труда, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с войной и с тем, что Россия активно отмечает День победы над нацизмом как милитаристский агрессивный праздник.

Ежегодно страна-агрессор устраивает громкие парады с техникой и авиацией, чтобы подкрепить пропаганду о своей якобы единоличной победе во Второй мировой войне.

В тоже время Европа и весь цивилизованный мир чтят память жертв этой ужасной трагедии 8 мая, в День памяти и примирения.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии. Однако Иосиф Сталин, который тогда руководил СССР, требовал продублировать капитуляцию в зоне советской оккупации неподалеку от Берлина.

Документ военные Советского Союза получили в 22:43 по среднеевропейскому времени, однако в Москве тогда уже наступило 9 мая. Поэтому День победы в СССР всегда отмечали именно в этот день.

Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник отметил, что отношение украинцев к 9 мая начало меняться еще с 2014 года, однако полномасштабная война подтолкнула граждан к переосмыслению событий прошлого.

— Тотальная война увеличила интерес к тому, что происходило в контексте российской геополитики, военной политики. Это подтолкнуло людей к новому осознанию реалий войны и прошлого. Путин своей ложью побудил к тому, что люди начали мыслить критически. В прошлом году за празднование 8 мая выступало 80% украинцев, в этом году этот процент увеличился, — сказал он в комментарии Фактам ICTV.

Эксперт подчеркнул, что 9 мая должно быть обычным рабочим днем, поскольку “это праздник лжи Кремля”, а Европа и Украина не имеют к нему никакого отношения.

Павел Гай-Нижник уверен, что уже скоро украинцы будут отмечать День победы в российско-украинской войне.

— Этот день настанет тогда, когда Россия подпишет капитуляцию. Безусловно, еще одним Днем победы для украинцев станет дата, когда произойдет распад Российской Федерации. Это будет не только победа в войне, это будет победа над всей идеологией рашизма, — добавил эксперт.

Напомним, что отныне 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Также глава государства подал законопроект в ВР для празднования 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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