Свято брехні Кремля: як змінилося ставлення українців до Дня перемоги 9 травня

Повномасштабне вторгнення російських військ кардинально змінило ставлення українців до Дня перемоги 9 травня.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, лише 13% громадян підтримують відзначення цієї дати.

– У 2010 році це було одне з найбільших свят, так вважало 58% населення. За популярністю День перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його великим святом. А у 2023-му залишилося тільки 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці, – йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що такі зміни пов’язані з війною і з тим, що Росія активно відзначає День перемоги над нацизмом як мілітаристське агресивне свято.

Щороку країна-агресор влаштовує гучні паради з технікою та авіацією, щоб підкріпити пропаганду про свою нібито одноосібну перемогу у Другій світовій війні.

Натомість Європа та увесь цивілізований світ вшановують пам’ять жертв цієї жахливої трагедії 8 травня, у День пам’яті та примирення.

Саме 8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. Однак Йосип Сталін, який тоді керував СРСР, вимагав продублювати капітуляцію в зоні радянської окупації поблизу Берліна.

Документ військові Радянського Союзу отримали о 22:43 за середньоєвропейським часом, проте у Москві тоді вже настало 9 травня. Тому День перемоги в СРСР завжди відзначали саме цього дня.

Доктор історичних наук Павло Гай-Нижник зауважив, що ставлення українців до 9 травня почало змінюватися ще з 2014 року, однак повномасштабна війна підштовхнула громадян до переосмислення подій минулого.

– Тотальна війна збільшила зацікавлення до того, що відбувалося в контексті російської геополітики, військової політики. Це підштовхнуло людей до нового усвідомлення реалій війни і минулого. Путін своєю брехнею спонукав до того, що люди почали мислити критично. Минулого року за відзначення 8 травня виступало 80% українців, цьогоріч цей відсоток збільшився, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.

Експерт наголосив, що 9 травня має бути звичайним робочим днем, оскільки “це свято брехні Кремля”, а Європа та Україна не мають до нього ніяк не причетні.

Павло Гай-Нижник впевнений, що вже скоро українці відзначатимуть День перемоги у російсько-українській війні.

– Цей день буде тоді, коли Росія підпише капітуляцію. Безумовно, ще одним Днем перемоги для українців стане дата, коли відбудеться розпад Російської Федерації. Це буде не лише перемога у війні, це буде перемога над всією ідеологією рашизму, – додав експерт.

Нагадаємо, що відтепер 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Також глава держави подав законопроєкт до ВР для святкування 8 травня як Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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