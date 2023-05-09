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Враг напуган контрнаступлением: Гуменюк об атаках РФ на Херсонщине

Херсонщина, Гуменюк

Российские оккупанты атакуют авиабомбами прибрежные населенные пункты Херсонщины, поскольку боятся контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— К сожалению, враг напуган контрнаступлением настолько, что пытается просто ковровым способом уничтожить все, что приближается к правому берегу. И очень мощно бьет именно по прибрежным населенным пунктам. Под ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, сам город Берислав, Херсон, Кизомыс, — сказала она.

По словам Гуменюк, россияне пытаются бить управляемыми авиационными бомбами для того, чтобы психологически давить на людей и на наши подразделения.

— Якобы их мощь настолько велика, что даже пробовать не стоит продвигаться вперед. Потому что, несмотря на то, что враг осознает, что форсирование Днепра — это мощная и сложная операция, все равно опасается по всем направлениям, какие бы аналитики прогнозы не составляли, с какого направления начнется контрнаступление, — сказала она.

Гуменюк отметила, что контрнаступление уже идет, а ВСУ ежедневно уничтожают мощности врага.

Также спикер подтвердила побег оккупантов и вывоз награбленного имущества из Скадовска. Однако не исключено, что это провокация врага, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое.

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Враг напуган контрнаступлением: Гуменюк об атаках РФ на Херсонщине

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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