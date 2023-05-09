Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині

Херсонщина, Гуменюк

Російські окупанти атакують авіабомбами прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– На жаль, ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’є саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис, – сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються бити керованими авіаційними бомбами, щоб психологічно тиснути на людей та на наші підрозділи.

– Нібито їхня сила настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що попри те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, все одно побоюється з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ, – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що контрнаступ вже відбувається, а ЗСУ щодня знищують потужності ворога.

Також речниця підтвердила втечу окупантів та вивезення награбованого майна зі Скадовська. Однак не виключено, що це провокація ворога, щоб показати, який напрямок у них нібито слабкий.

Читайте також
Поранено 10 людей, серед яких дитина: РФ обстріляла Станіслав на Херсонщині
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нацгвардієць з Ігли збив над Києвом крилату ракету Х-55
Збита 9 травня над Києвом ракета
Недружній крок щодо України: МЗС відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві
Парад у Москві 9 травня
Кремлю не вдалося показати росіянам хоч якусь “перемогу”: Зеленський про атаку 9 травня
Володимир Зеленський
Судна не перевіряли вже два дні: РФ заблокувала роботу зернового коридору
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині
Не працюють магазини, банкомати порожні – мер Енергодара про “евакуацію” росіян із міста
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині
Відео
Суспільство
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Христина Гавриш, Юлія Захарченко
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ
Бої на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь