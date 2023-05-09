Ворог наляканий контрнаступом: Гуменюк про атаки РФ на Херсонщині

Російські окупанти атакують авіабомбами прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– На жаль, ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’є саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис, – сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються бити керованими авіаційними бомбами, щоб психологічно тиснути на людей та на наші підрозділи.

– Нібито їхня сила настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що попри те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра – це потужна і складна операція, все одно побоюється з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ, – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що контрнаступ вже відбувається, а ЗСУ щодня знищують потужності ворога.

Також речниця підтвердила втечу окупантів та вивезення награбованого майна зі Скадовська. Однак не виключено, що це провокація ворога, щоб показати, який напрямок у них нібито слабкий.

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