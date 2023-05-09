Обострение “победобесия”: Игнат о ракетной атаке 9 мая

Сейчас уже нет смысла привязываться к датам, поскольку в последнее время РФ обстреливает Украину чуть ли не ежедневно – если не дронами, то крылатыми ракетами.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя последствия ракетной атаки 9 мая.

— Ни дня без атаки. Сегодня “победобесие”, будем наблюдать за “камеди клабом”, который будет происходить, видимо, в России. Обстрелы сейчас почти каждый день, если не Шахедами, то крылатыми ракетами. Имели вечернюю атаку 8 мая около 22:00. Восемь Калибров запущено с кораблей в Черном море — все уничтожены в зоне ответственности Воздушного командования Восток, — уточнил он.

А уже ночью 9 мая, по его словам, россияне подняли в воздух самолеты стратегической авиации Ту-95МС, которые из района Каспийского моря выпустили 17 крылатых ракет Х-101 и Х-555, из которых 15 уничтожены (14 — в зоне ответственности Воздушного командования Центр, одна — ПК Юг).

— В целом имеем 23 сбитые крылатые ракеты в ночь на 9 мая из 25 запущенных, — подытожил Игнат.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины РФ выпустила 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из которых уничтожены Силами противовоздушной обороны.

Фото: Facebook Юрия Игната

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