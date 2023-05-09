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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загострення “побєдобєсія”: Ігнат про ракетну атаку 9 травня

Юрій Ігнат

Зараз уже немає сенсу прив’язуватися до дат, оскільки останнім часом РФ обстрілює Україну ледь не щодня – якщо не дронами, то крилатими ракетами.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи наслідки ракетної атаки 9 травня.

– Ані дня без атаки. Сьогодні “побєдобєсіє”, будемо спостерігати за “камеді клабом”, який відбуватиметься, мабуть, у Росії. Обстріли зараз майже щодня – як не Шахедами, то крилатими ракетами. Мали вечірню атаку 8 травня близько 22:00. Вісім Калібрів було запущено з кораблів у Чорному морі – усі знищено у зоні відповідальності Повітряного командування Схід, – уточнив він.

А вже вночі 9 травня, за його словами, росіяни підняли у повітря літаки стратегічної авіації Ту-95МС, які з району Каспійського моря випустили 17 крилатих ракет Х-101 та Х-555, із яких 15 знищено (14 – у зоні відповідальності Повітряного командування Центр, одна – ПК Південь).

– Загалом маємо 23 збиті крилаті ракети в ніч на 9 травня із 25 запущених, – підсумував Ігнат.

Раніше стало відомо, що в ніч на 9 травня за дві хвилі обстрілу України РФ випустила 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з яких знищено Силами протиповітряної оборони.

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Збита 9 травня над Києвом ракета

Фото: Facebook Юрія Ігната

9 Травня, Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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