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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли почти два десятка вражеских ББМ: потери РФ на 10 мая

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 690 российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.

На 441-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже около 196 310.

Вооруженные силы Украины 9 мая ликвидировали два вражеских танка, 18 боевых бронированных машин, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники, восемь артиллерийских систем.

Потеряли российские захватчики накануне реактивную систему залпового огня и средство противовоздушной обороны.

В небе над Украиной были приземлены шесть беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 крылатых ракет.

Потери РФ на 10 мая 2023

  • личного состава – около 196 310 (+690),
  • танков ‒ 3 736 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 275 (+18),
  • артиллерийских систем – 3 039 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 555 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 308 (+1),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 624 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 970 (+15),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 974 (+5),
  • специальной техники – 389 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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