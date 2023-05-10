ВСУ за сутки сожгли почти два десятка вражеских ББМ: потери РФ на 10 мая

За сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 690 российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.

На 441-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже около 196 310.

Вооруженные силы Украины 9 мая ликвидировали два вражеских танка, 18 боевых бронированных машин, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники, восемь артиллерийских систем.

Потеряли российские захватчики накануне реактивную систему залпового огня и средство противовоздушной обороны.

В небе над Украиной были приземлены шесть беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 крылатых ракет.

Потери РФ на 10 мая 2023

личного состава – около 196 310 (+690),

танков ‒ 3 736 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 7 275 (+18),

артиллерийских систем – 3 039 (+8),

реактивных систем залпового огня – 555 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 308 (+1),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 624 (+6),

крылатых ракет ‒ 970 (+15),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 974 (+5),

специальной техники – 389 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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