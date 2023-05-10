ВСУ за сутки сожгли почти два десятка вражеских ББМ: потери РФ на 10 мая
За сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 690 российских оккупантов и сожгли десятки единиц вражеской техники.
На 441-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже около 196 310.
Вооруженные силы Украины 9 мая ликвидировали два вражеских танка, 18 боевых бронированных машин, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники, восемь артиллерийских систем.
Потеряли российские захватчики накануне реактивную систему залпового огня и средство противовоздушной обороны.
В небе над Украиной были приземлены шесть беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 крылатых ракет.
Потери РФ на 10 мая 2023
- личного состава – около 196 310 (+690),
- танков ‒ 3 736 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 7 275 (+18),
- артиллерийских систем – 3 039 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 555 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 308 (+1),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 624 (+6),
- крылатых ракет ‒ 970 (+15),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 974 (+5),
- специальной техники – 389 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников