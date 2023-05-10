Милосердие ВСУ. Оккупант сдался в плен дрону, несмотря на огонь от своих

Украинские военные на Бахмутском направлении взяли в плен российского оккупанта с помощью ударного дрона.

Соответствующее видео обнародовал СтатКом ВСУ, подписав его Бахмут: Милосердие ВСУ на 9 мая.

Рота ударных БпАК 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко обнаружила на Бахмутском направлении российского военного, который просил не бомбить его.

На видео видно, как оккупант, когда заметил беспилотник, начал показывать жестами, что хочет сдаться в плен. Он находился в окопах, усеянных телами убитых захватчиков.

Тогда украинские военные сбросили с дрона записку, в который написали следовать за дроном.

Оккупант под огнем российских военных дошел до позиций украинских защитников. Его сопровождали разведчики ВСУ и пехота.

В СтатКоме ВСУ добавили, что плен в Украине дает больше шансов выжить, чем служба в российской армии.

Источник: СтатКом ВСУ

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