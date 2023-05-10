Милосердя ЗСУ. Окупант здався у полон дрону, попри вогонь від своїх

Українські військові на Бахмутському напрямку взяли у полон російського окупанта за допомогою ударного дрону.

Відповідне відео оприлюднив СтатКом ЗСУ, підписавши його Бахмут: Милосердя ЗСУ на 9 травня.

Рота ударних БпАК 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка виявила на Бахмутському напрямку російського військового, який просив не бомбити його.

На відео видно, як окупант, коли помітив безпілотник, почав показувати жестами, що хоче здатися у полон. Тоді він перебував в окопах, який усіяний тілами вбитих загарбників.

Тоді українські військові скинули з дрона записку, в який вказали слідувати за дроном.

Окупант під вогнем російських військових дійшов до позицій українських захисників. Його супроводжували розвідники ЗСУ та піхота.

У СтатКомі ЗСУ додали, що полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії.

Джерело: СтатКом ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.