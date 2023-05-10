У Чорному морі чергує 17 кораблів РФ – ВМС ЗСУ
10 травня РФ вивела в Чорне море на бойове чергування 17 ворожих кораблів.
Серед них – три носії крилатих ракет типу Калібр.
Загальний залп може становити до 24 ракет.
Ще один російський ракетоносій, споряджений близько чотирма ракетами, зосереджений у Середземному морі.
Крім того, там ще чергує орієнтовно чотири ворожі кораблі.
В Азовському морі наразі – два ворожі кораблі.
Нагадаємо, що напередодні корабельне угруповання росіян у Чорному морі налічувало 18 одиниць.
Серед них було п’ять ракетоносіїв загальним залпом щонайменше 28 ракет типу Калібр.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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