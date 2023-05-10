У Чорному морі чергує 17 кораблів РФ – ВМС ЗСУ

10 травня РФ вивела в Чорне море на бойове чергування 17 ворожих кораблів.

Серед них – три носії крилатих ракет типу Калібр.

Загальний залп може становити до 24 ракет.

Ще один російський ракетоносій, споряджений близько чотирма ракетами, зосереджений у Середземному морі.

Крім того, там ще чергує орієнтовно чотири ворожі кораблі.

В Азовському морі наразі – два ворожі кораблі.

Нагадаємо, що напередодні корабельне угруповання росіян у Чорному морі налічувало 18 одиниць.

Серед них було п’ять ракетоносіїв загальним залпом щонайменше 28 ракет типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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