ЗСУ за добу спалили майже два десятки ворожих ББМ: втрати РФ на 10 травня

Упродовж доби українські захисники знищили орієнтовно 690 російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.

На 441-шу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже близько 196 310.

Збройні сили України 9 травня ліквідували два ворожі танки, 18 бойових броньованих машин, п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки, вісім артилерійських систем.

Втратили російські загарбники напередодні реактивну систему залпового вогню та засіб протиповітряної оборони.

У небі над Україною було приземлено шість безпілотників оперативно-тактичного рівня та 15 крилатих ракет.

Втрати РФ на 10 травня 2023

особового складу ‒ близько 196 310 (+690),

танків ‒ 3 736 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7 275 (+18),

артилерійських систем – 3 039 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 555 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 308 (+1),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 624 (+6),

крилатих ракет ‒ 970 (+15),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 974 (+5),

спеціальної техніки ‒ 389 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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