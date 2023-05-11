ДБР проводить обшуки у будівлі Київради – заступник міського голови

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко повідомив про обшуки, які проводять 11 травня в будівлі Київради співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань.

– Ухвала слідчого судді Печерського райсуду міста Києва стосується приміщень і кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина з яких паралельно є депутатами Київської міської ради, – пояснив чиновник.

Бондаренко зауважив, що раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавалися слідчим безперешкодно.

– Водночас, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження чи іншого – будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звісно, що сприяти обшуку будемо, проте у межах процесуальних норм, – додав заступник міського голови.

За його словами, відеозапис слідчих дій, а також роботу журналістів під час їхнього проведення заборонили.

Фото: Київрада

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