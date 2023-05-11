Радянська армія жила в ЗСУ довго і ще не до кінця завершила своє існування – Залужний

Прояви “радянщини” тривалий час існували в Збройних силах України. І навіть зараз подеколи їх можна спостерігати.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю журналісту та ведучому Дмитру Комарову. Це перше відеоінтерв’ю Залужного за час повномасштабної війни.

Частину, де головнокомандувач ЗСУ розповідає про викорінення “радянщини” з української армії, журналіст оприлюднив у своєму Instagram.

– Радянська армія жила в Збройних силах України довго, і ще десь там є відлуння. Не до кінця, скажімо так, вона завершила своє існування, – зазначив Залужний.

Головнокомандувач уточнив, що під час повномасштабної війни складно знайти час ще й на викорінення “радянщини” з армії. Однак якщо він дізнається про подібні прояви, то реагує на них.

– Зараз, коли йдуть важкі бої, коли купа процесів взаємопов’язані один з одним, це дуже важко зробити (викорінити “радянщину”, – Ред.). Але мої підлеглі знають: якщо я десь знайду представника радянської армії, на будь-якій посаді, довго розбиратися не буду, – заявив Залужний.

У квітні цього року набув розголосу інцидент, коли в Івано-Франківську офіцер побив строковика, використовуючи ненормативну лексику. Відповідний відеозапис з’явився в інтернеті. За цим фактом було розпочато службову перевірку.

У березні в мережі з’явилося відео з побиттям строковика його командиром на Житомирщині. Суд відправив офіцера, який це зробив, під цілодобовий домашній арешт.

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