Кабмин запретил осуществлять публичные закупки у граждан РФ и Беларуси

Кабинет министров запретил осуществлять публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан России и Беларуси.

Запрет будет действовать во время военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

— Внесены изменения в постановление КМУ от 12.10.2022 N 1178 Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных законом Украины О публичных закупках, на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, — говорится в сообщении.

Публичные закупки запрещается осуществлять у:

граждан РФ/Республики Беларусь (кроме тех, кто проживает на территории Украины на законных основаниях);

юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси;

юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является РФ/гражданин РФ/РБ (кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях);

юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси, кроме случаев, когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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