Лучше чем ATACMS. Эксперт рассказал, что эффективность крылатой ракеты Storm Shadow — 97%

Ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Британии вчера, намного лучше ATACMS, о которых Киев просил у партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он пояснил, что это вооружение намного мобильнее, имеет более совершенную систему наведения на цели, а также оно может поражать движущиеся объекты.

– Боевая часть у нее вдвое мощнее той же ATACMS, она еще и бетонобойная – пробивает армированный бетон, грунт. Обычно такие ракеты использовались для наиболее защищенных объектов, – сказал он.

Катков добавил, что практическое применение Storm Shadow возможно даже в условиях работы ПВО, ведь эта ракета “имеет запрограммированный маршрут с обходом противовоздушной обороны противника”. По словам эксперта, ее эффективность – 97%.



Редактор Defense Express подтвердил, что Storm Shadow способна “разнести” Крымский мост, впрочем, отметил, что “сейчас есть гораздо более интересные цели для нее — большое количество авиабаз, в частности в Крыму”.

Напомним, 11 мая Великобритания объявила, что отправит в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow, по не подтвержденным данным часть этого оружия уже прибыла в Украину.

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