Лучше чем ATACMS. Эксперт рассказал, что эффективность крылатой ракеты Storm Shadow — 97%
Ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Британии вчера, намного лучше ATACMS, о которых Киев просил у партнеров.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
Он пояснил, что это вооружение намного мобильнее, имеет более совершенную систему наведения на цели, а также оно может поражать движущиеся объекты.
– Боевая часть у нее вдвое мощнее той же ATACMS, она еще и бетонобойная – пробивает армированный бетон, грунт. Обычно такие ракеты использовались для наиболее защищенных объектов, – сказал он.
Катков добавил, что практическое применение Storm Shadow возможно даже в условиях работы ПВО, ведь эта ракета “имеет запрограммированный маршрут с обходом противовоздушной обороны противника”. По словам эксперта, ее эффективность – 97%.
Редактор Defense Express подтвердил, что Storm Shadow способна “разнести” Крымский мост, впрочем, отметил, что “сейчас есть гораздо более интересные цели для нее — большое количество авиабаз, в частности в Крыму”.
Напомним, 11 мая Великобритания объявила, что отправит в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow, по не подтвержденным данным часть этого оружия уже прибыла в Украину.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов