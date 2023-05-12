Краще ніж ATACMS. Експерт розповів, що ефективність крилатої ракети Storm Shadow – 97%

Ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Британії учора, набагато кращі від ATACMS, про які Київ просив у партнерів.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він пояснив, що це озброєння є набагато мобільнішим, має досконалішу систему наведення на цілі, а також воно може вражати рухомі об’єкти.

– Бойова частина у неї вдвічі потужніша за ту саму ATACMS, вона ще й бетонобійна – пробиває армований бетон, ґрунт. Зазвичай такі ракети використовувалися для найбільш захищених об’єктів, – сказав він.

Катков додав, що практичне застосування Storm Shadow можливе навіть в умовах роботи ППО, адже ця ракета “має запрограмований маршрут з оминанням протиповітряної оборони противника”. За словами експерта, її ефективність – 97%.

Редактор Defense Express підтвердив, що Storm Shadow здатна “рознести” Кримський міст, втім, зазначив, що “наразі є набагато цікавіші цілі для неї – велика кількість авіабаз, зокрема в Криму”.

Нагадаємо, 11 травня Велика Британія оголосила, що відправить в Україну ракети великої дальності Storm Shadow, за не підтвердженими даними частина цієї зброї вже прибула в Україну.

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