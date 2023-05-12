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Татьяна Забожко, редактор ленты

Привиделось контрнаступление еще и на воде: россияне усилили разведку в море

Привиделось контрнаступление еще и на воде: россияне усилили разведку в море

12 мая среди восьми кораблей РФ в Черном море нет ни одного ракетоносителя.

Все боевые корабли заведены в пункты базирования.

В то же время россияне очень усилили разведку.

В настоящее время, как сообщила в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, оккупанты запускают беспилотные летательные аппараты для обследования территориального моря.

– Это еще раз подтверждает, что контрнаступление россиянам привиделось не только на суше, но и на воде, – говорит Наталья Гуменюк.

По данным Военно-морских сил ВСУ, в Азовском море 12 мая находится один вражеский корабль.

В Средиземном море их пять. Среди них есть один носитель Калибров общим залпом до четырех ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Азовське море, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Середземне море, Черное море
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

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