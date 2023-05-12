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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Привидівся контрнаступ ще й на воді: росіяни посилили розвідку в морі

Привидівся контрнаступ ще й на воді: росіяни посилили розвідку в морі

12 травня серед восьми кораблів РФ у Чорному морі немає жодного ракетоносія.

Усі активні бойові кораблі заведені в пункти базування.

Натомість росіяни дуже посилили розвідку.

Наразі, як повідомила в коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупанти запускають безпілотні літальні апарати для обстеження територіального моря.

– Це ще раз підтверджує, що контрнаступ росіянам привидівся не тільки на суші, а й на воді, – говорить Наталія Гуменюк.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, в Азовському морі 12 травня перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі їх п’ять. Серед них є один носій Калібрів загальним залпом до чотирьох ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Середземне море, Чорне море
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