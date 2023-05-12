Привидівся контрнаступ ще й на воді: росіяни посилили розвідку в морі
12 травня серед восьми кораблів РФ у Чорному морі немає жодного ракетоносія.
Усі активні бойові кораблі заведені в пункти базування.
Натомість росіяни дуже посилили розвідку.
Наразі, як повідомила в коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупанти запускають безпілотні літальні апарати для обстеження територіального моря.
– Це ще раз підтверджує, що контрнаступ росіянам привидівся не тільки на суші, а й на воді, – говорить Наталія Гуменюк.
За даними Військово-морських сил ЗСУ, в Азовському морі 12 травня перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі їх п’ять. Серед них є один носій Калібрів загальним залпом до чотирьох ракет.
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Фото: Міноборони Росії
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