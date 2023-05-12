”Танковую коалицию” для ВСУ дополнят украинские машины: что известно о БМ Оплот
В составе “танковой коалиции” для ВСУ появится и украинская техника. Как сообщил Алексей Резников, Министерство обороны закажет у Укроборонпрома боевые танки Оплот.
БМ Оплот — это современный украинский танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения.
Он является коренной модернизацией танка Т-84У Оплот и новейшим представителем серии танков Т-84.
БМ Оплот номинально состоит на вооружении украинской армии, однако с 2009 года ВСУ получили только одну машину. К тому же, после начала российско-украинской войны в 2014 году встал вопрос импортозамещения российских деталей в технике.
Танк БМ Оплот предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.
Характеристики БМ Оплот:
- Вес — 51 т
- Длина — 9 720 м
- Длина корпуса — 7 075 м
- Ширина — 4 176 м
- Высота — 2 585 м
- Экипаж: 3 человека
- Двигатель: дизельный 6TD-2 1200 л.с.
- Максимальная скорость: 70 км/ч
- Броня: многослойная комбинированная, противоснарядная, динамическая защита Дуплет
- Главное вооружение: 125 мм пушка КБА-З (гладкоствольная), ПУ — управляемые ракеты Комбат
- Дополнительное вооружение: 1 × 12,7-мм КТ, 1 × 7,62-мм КТ
- Система наведения: лазерный прицел-дальномер 1Г46М, тепловизионный прицельный комплекс ПТТ-2, панорамный прицельный комплекс ПНК-6
- Операционная дальность: 400 км, с дополнительными баками — 500 км
- Дорожный просвет: 470-500 мм
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов