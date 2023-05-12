”Танковую коалицию” для ВСУ дополнят украинские машины: что известно о БМ Оплот

В составе “танковой коалиции” для ВСУ появится и украинская техника. Как сообщил Алексей Резников, Министерство обороны закажет у Укроборонпрома боевые танки Оплот.

БМ Оплот — это современный украинский танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения.

Он является коренной модернизацией танка Т-84У Оплот и новейшим представителем серии танков Т-84.

БМ Оплот номинально состоит на вооружении украинской армии, однако с 2009 года ВСУ получили только одну машину. К тому же, после начала российско-украинской войны в 2014 году встал вопрос импортозамещения российских деталей в технике.

Танк БМ Оплот предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Характеристики БМ Оплот:

Вес — 51 т

Длина — 9 720 м

Длина корпуса — 7 075 м

Ширина — 4 176 м

Высота — 2 585 м

Экипаж: 3 человека

Двигатель: дизельный 6TD-2 1200 л.с.

Максимальная скорость: 70 км/ч

Броня: многослойная комбинированная, противоснарядная, динамическая защита Дуплет

Главное вооружение: 125 мм пушка КБА-З (гладкоствольная), ПУ — управляемые ракеты Комбат

Дополнительное вооружение: 1 × 12,7-мм КТ, 1 × 7,62-мм КТ

Система наведения: лазерный прицел-дальномер 1Г46М, тепловизионный прицельный комплекс ПТТ-2, панорамный прицельный комплекс ПНК-6

Операционная дальность: 400 км, с дополнительными баками — 500 км

Дорожный просвет: 470-500 мм

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