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Валентина Чорна, редактор ленты

”Танковую коалицию” для ВСУ дополнят украинские машины: что известно о БМ Оплот

український танк Оплот
Фото: Getty Images

В составе “танковой коалиции” для ВСУ появится и украинская техника. Как сообщил Алексей Резников, Министерство обороны закажет у Укроборонпрома боевые танки Оплот.

БМ Оплот — это современный украинский танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения.

Он является коренной модернизацией танка Т-84У Оплот и новейшим представителем серии танков Т-84.

БМ Оплот номинально состоит на вооружении украинской армии, однако с 2009 года ВСУ получили только одну машину. К тому же, после начала российско-украинской войны в 2014 году встал вопрос импортозамещения российских деталей в технике.

Танк БМ Оплот предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Характеристики БМ Оплот:

  • Вес — 51 т
  • Длина — 9 720 м
  • Длина корпуса — 7 075 м
  • Ширина — 4 176 м
  • Высота — 2 585 м
  • Экипаж: 3 человека
  • Двигатель: дизельный 6TD-2 1200 л.с.
  • Максимальная скорость: 70 км/ч
  • Броня: многослойная комбинированная, противоснарядная, динамическая защита Дуплет
  • Главное вооружение: 125 мм пушка КБА-З (гладкоствольная), ПУ — управляемые ракеты Комбат
  • Дополнительное вооружение: 1 × 12,7-мм КТ, 1 × 7,62-мм КТ
  • Система наведения: лазерный прицел-дальномер 1Г46М, тепловизионный прицельный комплекс ПТТ-2, панорамный прицельный комплекс ПНК-6
  • Операционная дальность: 400 км, с дополнительными баками — 500 км
  • Дорожный просвет: 470-500 мм
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