”Танкову коаліцію” для ЗСУ доповнять українські машини: що відомо про БМ Оплот
У складі “танкової коаліції” для ЗСУ з’явиться й українська техніка. Як повідомив Олексій Резніков, Міністерство оборони замовить в Укроборонпрому бойові танки Оплот.
БМ Оплот – це сучасний український танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування.
Він є докорінною модернізацією танка Т-84У Оплот та найновішим представником серії танків Т-84.
БМ Оплот номінально є на озброєнні української армії, однак із 2009 року ЗСУ отримали лише одну машину. До того ж, після початку російсько-української війни у 2014 році постало питання імпортозаміщення російських деталей у техніці.
Танк БМ Оплот призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низколетючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.
Характеристики БМ Оплот:
- Вага – 51 т
- Довжина – 9 720 м
- Довжина корпусу – 7 075 м
- Ширина – 4 176 м
- Висота – 2 585 м
- Екіпаж: 3 особи
- Двигун: дизельний 6TD-2 1200 к.с.
- Максимальна швидкість: 70 км/год
- Броня: багатошарова комбінована, протиснарядна, динамічний захист Дуплет
- Головне озброєння: 125 мм гармата КБА-З (гладкоствольна), ПУ – керовані ракети Комбат
- Додаткове озброєння: 1 × 12,7-мм КТ, 1 × 7,62-мм КТ
- Система наведення: лазерний приціл-далекомір 1Г46М, тепловізійний прицільний комплекс ПТТ-2, панорамний прицільний комплекс ПНК-6
- Операційна дальність: 400 км, з додатковими баками — 500 км
- Дорожній просвіт: 470–500 мм
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов