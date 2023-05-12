”Танкову коаліцію” для ЗСУ доповнять українські машини: що відомо про БМ Оплот

У складі “танкової коаліції” для ЗСУ з’явиться й українська техніка. Як повідомив Олексій Резніков, Міністерство оборони замовить в Укроборонпрому бойові танки Оплот.

БМ Оплот – це сучасний український танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування.

Він є докорінною модернізацією танка Т-84У Оплот та найновішим представником серії танків Т-84.

БМ Оплот номінально є на озброєнні української армії, однак із 2009 року ЗСУ отримали лише одну машину. До того ж, після початку російсько-української війни у 2014 році постало питання імпортозаміщення російських деталей у техніці.

Танк БМ Оплот призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низколетючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Характеристики БМ Оплот:

Вага – 51 т

Довжина – 9 720 м

Довжина корпусу – 7 075 м

Ширина – 4 176 м

Висота – 2 585 м

Екіпаж: 3 особи

Двигун: дизельний 6TD-2 1200 к.с.

Максимальна швидкість: 70 км/год

Броня: багатошарова комбінована, протиснарядна, динамічний захист Дуплет

Головне озброєння: 125 мм гармата КБА-З (гладкоствольна), ПУ – керовані ракети Комбат

Додаткове озброєння: 1 × 12,7-мм КТ, 1 × 7,62-мм КТ

Система наведення: лазерний приціл-далекомір 1Г46М, тепловізійний прицільний комплекс ПТТ-2, панорамний прицільний комплекс ПНК-6

Операційна дальність: 400 км, з додатковими баками — 500 км

Дорожній просвіт: 470–500 мм

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