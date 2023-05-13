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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Торговали конфиденциальными данными: в Киеве задержали “частных детективов”

СБУ затримала "приватних детективів"
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух “частных детективов”, продававших конфиденциальные данные из государственных реестров.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, киберспециалисты нейтрализовали в столице деятельность частного детективного агентства.

Его создал бывший следователь одного из киевских райотделов милиции. Во время реформы правоохранительных органов он отказался пройти аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился.

Агентство экс-правоохранитель основал совместно со знакомым. Оно действовало под видом легального бизнеса.

“Частные детективы” продавали клиентам конфиденциальную информацию о других гражданах, которую, в частности, извлекали из закрытых баз данных госучреждений. Для этого они “в темную” использовали свои давние связи среди чиновников и правоохранителей.

– Стоимость “досье” на одного человека достигала от $800 до $2,6 тыс. Сумма зависела от объема персональных данных и срочности “заказа”, — уточнили в СБУ.

Например, “развернутые анкеты”, кроме паспортных данных, включали номера телефонов и автомобилей граждан, сведения о пересечении ими государственной границы, а также о совершении административных правонарушений.

СБУ задержала “детективов” во время получения ими второй части средств за “досье” с данными на одного из жителей Киева.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Злоумышленники получили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).

Следствие проверяет информацию о возможной продаже конфиденциальных данных в РФ.

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СБУ

Источник: СБУ
Київ, Приватні детективи, СБУ
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