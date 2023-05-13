Торгували конфіденційними даними: в Києві затримали “приватних детективів”

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві двох “приватних детективів”, які продавали конфіденційні дані із державних реєстрів.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, кіберфахівці нейтралізували в столиці діяльність приватного детективного агентства.

Його створив колишній слідчий одного з київських райвідділів міліції. Під час реформи правоохоронних органів він відмовився пройти атестацію у лави поліції та в 2015 році звільнився.

Агентство експравоохоронець заснував спільно зі знайомим. Воно діяло під виглядом легального бізнесу.

“Приватні детективи” продавали клієнтам конфіденційну інформацію про інших громадян, яку, зокрема, діставали із закритих баз даних держустанов. Для цього вони “в темну” використовували свої давні зв’язки серед чиновників та правоохоронців.

– Вартість “досьє” на одну людину сягала від $800 до $2,6 тис. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості “замовлення”, – уточнили в СБУ.

Наприклад, “розгорнуті анкети”, окрім паспортних даних, включали номери телефонів і автомобілів громадян, відомості про перетин ними державного кордону, а також про вчинення адміністративних правопорушень.

СБУ затримала “детективів” під час отримання ними другої частини коштів за “досьє” з даними на одного з мешканців Києва.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Зловмисники отримали підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом).

Наразі слідство перевіряє інформацію про можливий продаж конфіденційних даних до РФ.

Джерело : СБУ

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