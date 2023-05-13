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Залужный ответил, что означает для Украины победа

Залужный ответил, что означает для Украины победа
Фото: Getty Images

Для победы Украине надо преодолеть долгий и сложный путь, но сейчас все держится на плечах простых людей.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова Год. За кадром. Генерал.

— Я вижу что необходимо сделать для победы, но знаю точно, что до победы еще очень большой и сложный путь. Я надеюсь, что Бог будет на нашей стороне и победа обязательно будет за нами. По состоянию сегодня, то что происходит и то, что мы держимся — это украинские люди. Это украинский солдат и сержант, украинский офицер, которые ежедневно погибают, калечатся, но держат свои позиции, — сказал генерал.

Главнокомандующий говорит, что украинский народ был поставлен в такие условия, когда оккупанты пришли убивать его украинские семьи и уничтожать дома.

— И эти люди (украинцы, — Ред.) переполнены идеей защиты своих близких, своей земли — пошли на защиту. Мы потеряли очень много людей в этот момент, кадровых командиров. Потому что войну начинают кадровые военные, завершают учителя, инженеры, бухгалтеры. Это то, что сейчас происходит, — добавил Залужный.

Украинский главнокомандующий добавил, что основой победы станет не только героизм народа Украины, но и использование передовых технологий и эффективной техники.

— Но пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь освободив Херсон, освобождая Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, — подчеркнул он.

Валерий Залужный добавил, что по сравнению с Украиной, в России человеческая жизнь не является ценностью.

— Потери в Афганистане поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь России гораздо больше и они не останавливаются. Вывод только один — самое дешевое, что есть в этой стране — это человеческая жизнь. У нас наоборот — это самое дорогое, — сказал генерал.

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В то же время, по словам главнокомандующего, победой для Украины является не только освобождение всей оккупированной территории.

— Вся территория должна быть свободной. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все что произошло и началось 24 февраля никогда не повторилось. Это должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда не даст возможность россиянам повторить все, — сказал он.

По его словам, победой для Украины будут также и “мощные, сверхсовременные боеспособные Вооруженные силы”. Залужный добавил, что история знает государства, как, например, Израиль, которые демонстрируют другим, что их лучше не трогать.

— Государство Украина должно стать именно таким государством, — сказал он.

Главнокомандующий заверил, что украинское командование знает, что нужно для освобождения Крыма, Донетчины, Луганщины от российских оккупантов, но для этого нужно сделать большой объем работы.

Журналист уточнил у генерала, вернет ли Украина Крым, а также Донецкую и Луганскую области, на что услышал ответ: “Конечно, обязательно!”.

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Война в Украине, Валерий Залужный, День перемоги, ВСУ
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