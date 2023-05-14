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Гуменюк рассказала, почему россияне стали чаще бить по глубокому тылу

Гуменюк рассказала, почему россияне стали чаще бить по глубокому тылу

Войска РФ стали чаще атаковать тыловые области Украины из-за неудач на фронте. Кроме того, оккупантов раздражает единство европейских стран.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

— Примеры единства европейских стран раздражают россиян. Поэтому они пытаются делать свой такой противовес в ответ на эти элементы единства, — сказала она.

По словам представительницы ОК Юг, накануне ночной атаки 14 мая россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море до четырех. Это означает, что РФ имела 28 ракет Калибр, готовых к применению.

В то же время российские войска используют тактику рассеивания внимания украинской ПВО, пытаясь применять воздушные и морские ракетоносители, дроны-камикадзе и дроны-разведчики.

— Когда оккупанты не имеют успехов на боевом планшете, они пытаются перенести его на воздушный. Россияне пытаются давить на готовность населения, давить через то, что поражаются объекты в глубоком тылу. То есть силы и мощность “второй армии мира” еще есть. Они хотят показать, что способны уничтожить наши ресурсы, с которыми мы собираемся идти в бой, — отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что во время атаки РФ в ночь на воскресенье, 14 мая, украинские силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 дронов типа Shahed-136/131.

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Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Ракетные удары России, Россия
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