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Гуменюк розповіла, чому росіяни почали частіше бити по глибокому тилу

Гуменюк розповіла, чому росіяни почали частіше бити по глибокому тилу

Війська РФ почали частіше атакувати тилові області України через невдачі на фронті. Окрім того, окупантів дратує єдність європейських країн.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.

– Приклади єдності європейських країн дратують росіян. Тому вони намагаються робити свою таку противагу у відповідь на ці елементи єдності, – сказала вона.

За словами представниці ОК Південь, напередодні нічної атаки 14 травня росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох. Це означає, що РФ мала 28 ракет Калібр, готових до застосування.

Водночас російські війська використовують тактику розсіювання уваги української ППО, намагаючись застосовувати повітряні та морські ракетоносії, дрони-камікадзе та дрони-розвідники. 

– Коли окупанти не мають успіхів на бойовому планшеті, вони намагаються перенести його на повітряний. Росіяни намагаються тиснути на готовність населення, тиснути через те, що вражаються об’єкти у глибокому тилу. Тобто сили і потужність “другої армії світу” ще є. Вони хочуть показати, що здатні знищити наші ресурси, з якими ми збираємось іти у бій, – наголосила Гуменюк.

Раніше повідомлялось, що під час атаки РФ у ніч на неділю, 14 травня, українські сили ППО знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників ворога, серед яких 18 дронів типу Shahed-136/131.

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Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Росія
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