Через неделю начнется компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявление на возмещение убытков

Со следующего понедельника, 22 мая, вступят в силу нормы закона № 2923-IX, который предусматривает компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество физических лиц.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

— На сегодня мы имеем более 360 тыс. информационных сообщений, которые украинцы подавали через использование Дія. Они касаются более 25,5 млн кв. м разрушенного или поврежденного жилья. Мы понимаем, что это грандиозные цифры, они не окончательные, потому что не у всех была возможность занести информацию в приложение, не у всех вообще есть возможность доступа к своему жилью, если мы говорим о временно оккупированных территориях. И мы видим, что Россия продолжает обстреливать нашу страну, продолжается разрушение жилых домов, — сказала она.

В то же время, когда заработает норма закона о компенсации, подавать заявления на возмещение можно будет как с помощью нотариусов, через ЦНАПы, так и через центры социальной защиты. В отдельных случаях, вероятно, будут работать и мобильные группы.

Согласно закону, украинцам, потерявшим жилье, будет предоставляться компенсация через сертификат, или возмещение деньгами.

— Если разрушена квартира, человек сможет получить жилищный сертификат, который он потом обменяет на любое жилье, которое он самостоятельно выберет. Это может быть вторичный рынок, это может быть первичный рынок, это может быть любой населенный пункт, который выберет человек, который имеет такую проблему. Если у человека разрушен частный дом, он сможет выбрать или сертификат, который обменяет на квартиру, или получит целевые деньги, за которые он сможет отстроиться на том земельном участке, где было такое разрушенное жилье, — пояснила Шуляк.

Президент Украины подписал закон еще 17 марта. Поэтому, по словам Шуляк, более двух месяцев времени ушли, прежде всего, на наполнение реестра поврежденного и разрушенного имущества.

— В этот реестр включаются общины, к этому реестру на сегодня уже подключено более 700 общин, которые будут вносить данные в реестр не только о поврежденном жилье, но и о поврежденных сетях, поврежденных школах, садиках. То есть будет наполняться такая база, которая будет доступной для наших международных партнеров и вообще нужно понимать какие разрушения на той или иной территории, — говорит Шуляк.

Кроме того, правительство использовало время для принятия соответствующих механизмов, касающихся того, как будут работать комиссии, по какой стоимости будет возмещаться разрушенное имущество в том или ином регионе.

Первые средства уже есть, но украинская власть надеется, что международные партнеры последуют примеру Всемирного банка и помогут с компенсацией жилья для украинских граждан.

— Есть первые средства, это 17 млрд гривен, которые были арестованы у дочери российского банка Сбербанка России, есть средства Всемирного банка, который сейчас их предоставляет для того, чтобы использовать именно программу ЕВідновлення. Рассчитываем, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации — а именно он является основным источником предоставления таких компенсаций — будет наполнен в этом году на 52 млрд. И мы рассчитываем, что прибыль Нацбанка в размере 35 млрд будет использована на механизмы компенсации. А вообще мне кажется, что Всемирный банк, который сейчас помогает активно в таких компенсациях на быстрые ремонты, он как раз будет примером для международных партнеров для того, чтобы участвовать помогать нам возвращать украинцев домой и решать чрезвычайно важную жилищную проблему, — говорит Елена Шуляк.

Ранее глава Минфина говорил, что его ведомство планирует собрать $11 млрд внешнего финансирования на восстановление Украины до середины 2023 года.

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