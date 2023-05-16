Через тиждень розпочнеться компенсація за знищене житло: як подати заяву на відшкодування збитків

З наступного понеділка, 22 травня, наберуть чинності норми закону №2923-IX, який передбачає компенсацію за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій майно фізичних осіб.

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

– На сьогодні ми маємо більше ніж 360 тис. інформаційних повідомлень, які українці подавали через використання Дії. Вони стосуються більше як 25,5 млн кв. м зруйнованого або пошкодженого житла. Ми розуміємо, що це грандіозні цифри, вони не остаточні, тому що не в усіх була можливість занести інформацію до застосунку, не у всіх взагалі є можливість доступу до свого житла, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території. І ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати нашу країну, продовжується руйнування житлових будинків, – сказала вона.

Водночас, коли запрацює норма закону про компенсацію, подавати заяви на відшкодування можна буде як з допомогою нотаріусів, через ЦНАПи, так і через центри соціального захисту. В окремих випадках, імовірно, працюватимуть і мобільні групи.

Згідно із законом, українцям, що втратили житло, буде надаватись компенсація через сертифікат, або відшкодування грошима.

– Якщо зруйнована квартира, людина зможе отримати житловий сертифікат, який вона потім обміняє на будь-яке житло, яке вона самостійно обере. Це може бути вторинний ринок, це може бути первинний ринок, це може бути будь-який населений пункт, який обере людина, яка має таку проблему. Якщо в людини зруйнований приватний будинок, вона зможе обрати або сертифікат, який обміняє на квартиру, або отримає цільові гроші, за які вона зможе відбудуватись на тій земельній ділянці, де було таке зруйноване житло, – пояснила Шуляк.

Президент України підписав закон ще 17 березня. Тому, за словами Шуляк, понад два місяці часу пішли, насамперед, на наповнення реєстру пошкодженого і зруйнованого майна.

– До цього реєстру включаються громади, до цього реєстру станом на сьогодні вже підключено понад 700 громад, які будуть вносити дані до реєстру не тільки про пошкоджене житло, а й про пошкоджені мережі, пошкоджені школи, садочки. Тобто буде наповнюватися така база, яка буде доступною для наших міжнародних партнерів, і взагалі потрібно розуміти, які руйнування на тій чи іншій території, – каже Шуляк.

Крім того, уряд використав час для ухвалення відповідних механізмів, які стосуються того, як працюватимуть комісії, за якою вартістю буде відшкодовуватися зруйноване майно в тому чи іншому регіоні.

Перші кошти вже є, але українська влада сподівається, що міжнародні партнери наслідують приклад Світового банку та допоможуть із компенсацією житла для українських громадян.

– Є перші кошти, це 17 млрд грн, які були арештовані в “доньки” російського банку Сбербанку Росії, є кошти Світового банку, який зараз їх надає для того, щоб використовувати саме програму єВідновлення. Розраховуємо, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації – а саме він є основним джерелом надання таких компенсацій – буде наповнений в цьому році на 52 млрд. І ми розраховуємо, що прибуток Нацбанку в розмірі 35 млрд буде використаний на механізми компенсації. А взагалі мені здається, що Світовий банк, який зараз допомагає активно в таких компенсаціях на швидкі ремонти, якраз буде прикладом для міжнародних партнерів для того, щоб долучатися допомагати нам повертати українців додому і вирішувати надзвичайно важливу житлову проблему, – каже Олена Шуляк.

Раніше глава Мінфіну казав, що його відомство планує зібрати $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення України до середини 2023 року.

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