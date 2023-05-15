Навіщо окупантам “евакуація” у Запорізькій області: відповідь ГУР

“Евакуація” населення окупованої Запорізької області потрібна росіянам з кількох причин. Одна з них – це вивезення лояльних до них людей і викрадення цінних речей.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

– Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби – побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять, – сказав він.

Зазначено, що окупанти проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії.

– Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивезення проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву, – додає представник ГУР.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що місія окупантів з “евакуації” населення прифронтових територій Запорізької області провалилась.

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