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Украина
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В оккупированном Токмаке прогремела серия взрывов — Андрющенко

Вибух
Фото: Depositphotos

В понедельник утром, 15 мая, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— В Токмаке в Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты бросают в бой херсонцев, которые не могут или не хотят давать взятки.

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