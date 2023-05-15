Бедрак Виктория, редактор ленты
В оккупированном Токмаке прогремела серия взрывов — Андрющенко
В понедельник утром, 15 мая, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— В Токмаке в Запорожской области сейчас настоящее доброе утро от ВСУ, — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты бросают в бой херсонцев, которые не могут или не хотят давать взятки.
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