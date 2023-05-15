В украинской разведке прокомментировали слухи о болезни Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко болеет.
Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
Он не стал раскрывать детали болезни, отметив, что это не самое интересное.
— Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.
Слухи о проблемах со здоровьем Александра Лукашенко начали распространяться после парада 9 мая в Москве.
Белорусский диктатор появился на публике с забинтованной правой рукой и в целом имел болезненный, ослабленный вид.
13 мая сообщалось, что Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. Во время его визита в больницу перекрыли все подъезды, а вдоль дорог стояли силовики.
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